Duro colpo per Milly Carlucci, la Rai ha deciso: batosta difficile da accettare (Di venerdì 31 marzo 2023) Regina dell'intrattenimento targato Rai, le ultime ore per Milly Carlucci non sono state affatto semplici. La Rai ha preso infatti una decisione improvvisa. Se Mediaset punta spesso e volentieri su Maria De Filippi quando vuole trasformare un programma da normale a re degli ascolti, la Rai fa lo stesso con Milly Carlucci. Elegante, sempre precisa e molto seria nel suo lavoro, conduce ormai da tantissimi anni l'intramontabile Ballando con le Stelle, show più longevo della Rai. Nelle ultime ore, però, per lei è arrivata una brutta notizia: chiuderà presto. Milly Carlucci, la Rai ha deciso per la chiusura del programma (grantennistoscana.it / ansafoto)Nel corso del tempo, Milly Carlucci ha deciso di lanciarsi in molte ...

