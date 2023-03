Due treni deragliano in Svizzera, diversi feriti (Di venerdì 31 marzo 2023) Due distinti deragliamenti di treni sono avvenuti in Svizzera e hanno provocato diversi feriti. Lo riporta la Rsi citando la polizia. "Un treno è deragliato oggi a Lüscherz, nel Canton Berna vicino a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 marzo 2023) Due distinti deragliamenti disono avvenuti ine hanno provocato. Lo riporta la Rsi citando la polizia. "Un treno è deragliato oggi a Lüscherz, nel Canton Berna vicino a ...

