Due ore di colloquio Meloni-Mattarella, tra i temi Ue e Pnrr (Di venerdì 31 marzo 2023) Nessuna convocazione improvvisa, soltanto due agende che alla fine si sono riuscite a incrociare proprio oggi e che si sono tradotte in un invito a pranzo al Quirinale. Da palazzo Chigi spiegano che l'incontro al Colle tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il capo dello Stato, Sergio Mattarella, era "programmato", una occasione per fare un check dopo quattro mesi di attività del governo. "Una lunga conversazione svoltasi in un clima di cordialità e collaborazione", la descrivono al Colle dove si ribadisce come sia fisiologico che vi siano rapporti tra il presidente della Repubblica e quello del Consiglio.Al centro del colloquio, spiegano sempre da palazzo Chigi, un "ampio giro di orizzonte" sui vari provvedimenti, compreso il Codice sugli appalti e lo stato di attuazione del Pnrr, per cui il governo ha ...

