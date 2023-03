Donzelli a testa in giù: orrore a sinistra, chi lo minaccia | Guarda (Di venerdì 31 marzo 2023) Giovanni Donzelli a testa in giù. È lo scatto postato su Facebook da Fabio Tirelli, ex presidente della IX municipalità di Napoli. Ormai è diventata una triste e becera abitudine quella di ritrarre gli esponenti di Fratelli d'Italia in modo da evocare quanto accaduto a Piazzale Loreto, come se Meloni, Donzelli e compagnia avessero qualcosa a che fare con quel fatto storico. Tirelli ha rimosso la foto dopo che è scoppiata una prevedibile polemica, ma Donzelli ha comunque rilasciato un commento: “Le minacce dell'ex presidente (ovviamente di sinistra) della IX municipalità di Napoli certamente non ci intimoriscono e non ci fermano. Smetteranno prima o poi di sentirsi moralmente superiori e di dare lezioncine di democrazia?”. Tommaso Foti, capogruppo di Fdi alla Camera, ha espresso solidarietà al ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Giovanniin giù. È lo scatto postato su Facebook da Fabio Tirelli, ex presidente della IX municipalità di Napoli. Ormai è diventata una triste e becera abitudine quella di ritrarre gli esponenti di Fratelli d'Italia in modo da evocare quanto accaduto a Piazzale Loreto, come se Meloni,e compagnia avessero qualcosa a che fare con quel fatto storico. Tirelli ha rimosso la foto dopo che è scoppiata una prevedibile polemica, maha comunque rilasciato un commento: “Le minacce dell'ex presidente (ovviamente di) della IX municipalità di Napoli certamente non ci intimoriscono e non ci fermano. Smetteranno prima o poi di sentirsi moralmente superiori e di dare lezioncine di democrazia?”. Tommaso Foti, capogruppo di Fdi alla Camera, ha espresso solidarietà al ...

