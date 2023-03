Donald Trump incriminato per il caso Stormy Daniels (Di venerdì 31 marzo 2023) redazione Il presidente Trump è stato incriminato da un gran giurì di New York per aver presumibilmente pagato la pornostar Stormy… L'articolo proviene da Quilink. Leggi su quilink (Di venerdì 31 marzo 2023) redazione Il presidenteè statoda un gran giurì di New York per aver presumibilmente pagato la pornostar… L'articolo proviene da Quilink.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ?????? Il Grand Giurì HA INCRIMINATO l'ex Presidente USA, Donald #Trump. Trump potrebbe essere arrestato. - putino : DONALD J. TRUMP È STATO INCRIMINATO DAL GRAND JURY DI NEW YORK. - _Nico_Piro_ : #31marzo l’incriminazione di Donald #Trump è il fine corsa per ex presidente assediato da guai giudiziari ed econom… - ZPeppem : RT @rulajebreal: Donald Trump è il primo ex presidente nella storia americana ad essere incriminato penalmente da un gran giurì…è accusato… - romanoziroldo : RT @25O319: DONALD TRUMP SUL DISPIEGAMENTO DI ARMI NUCLEARI TATTICHE IN BIELORUSSIA 'Questa situazione è stata causata da noi - questo è ci… -