Donald Trump incriminato per il caso dell’ex pornostar Stormy Daniels: è la prima volta per un ex presidente (Di venerdì 31 marzo 2023) Donald Trump è stato incriminato dalla procura di Manhattan per il pagamento di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels per farla tacere sulla loro relazione. Il tycoon diventa così il primo ex presidente a essere incriminato nella storia americana. La decisione del gran giurì è destinata ad avere ripercussioni senza precedenti sulla politica statunitense oltre che a influenzare la corsa alla Casa Bianca per il 2024. Il voto è arrivato a sorpresa visto che i giurati avrebbero dovuto valutare nella giornata di oggi altri casi e poi prendersi una pausa fino alla fine di aprile. Neanche lo staff di Trump si aspettava una decisione e probabilmente neanche l’ex presidente che in queste ore a Mar-a-Lago sta valutando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023)è statodalla procura di Manhattan per il pagamento di 130.000 dollari allaper farla tacere sulla loro relazione. Il tycoon diventa così il primo exa esserenella storia americana. La decisione del gran giurì è destinata ad avere ripercussioni senza precedenti sulla politica statunitense oltre che a influenzare la corsa alla Casa Bianca per il 2024. Il voto è arrivato a sorpresa visto che i giurati avrebbero dovuto valutare nella giornata di oggi altri casi e poi prendersi una pausa fino alla fine di aprile. Neanche lo staff disi aspettava una decisione e probabilmente neanche l’exche in queste ore a Mar-a-Lago sta valutando ...

