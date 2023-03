Donald Trump incriminato per il caso della pornostar Stormy Daniels

(Di venerdì 31 marzo 2023) L'ex presidente è accusato di frode per aver pagato in nero la donna per farla tacere sui loro incontri.dovrebbe consegnarsi martedì. Paura per le possibili reazioni dei suoi sostenitori

incriminato dal Gran Giurì del Tribunale di Manhattan , a New York. È la 'bomba' esplosa nella notte italiana e proveniente dagli Stati Uniti, dove per la prima volta un ex presidente ...Il primo presidente nella storia degli Stati Uniti a essere incriminato.aggiunge un altro discutibile record a una carriera già costellata di scandali e sfide a regole e istituzioni. In due secoli e mezzo di vita della nazione, nessun presidente o ex ...Quella del pagamento in nero di 130 mila dollari alla pornostar Stormy Daniels e' solo una delle varie indagini avviate contro. Fra le inchieste ci sono infatti anche quella della Georgia sulle interferenze elettorali, e quelle federali sui documenti riservati trovati a Mar - a - Lago e sull'assalto al Capitol ...

Donald Trump è stato incriminato dalla procura di Manhattan per il pagamento di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels per farla tacere sulla loro relazione. Trump diventa così il primo ex ...Per la prima volta un ex presidente degli Stati Uniti è stato incriminato da un Grand Jury del tribunale di Manhattan. Donald Trump deve rispondere di oltre trenta capi d'accusa per frode: avrebbe ...