Donald Trump incriminato (o come dice lui ‘indicato’): chissà quali saranno le conseguenze (Di venerdì 31 marzo 2023) Non manca mai, ogniqualvolta Donald J. Trump e la Storia (quella con la”S” maiuscola) più o meno tragicamente s’incontrino, una pennellata di ridicolo, un qualche farsesco bagliore, uno strafalcione, un tocco di grottesco che, a suo modo – per quanto in ultima analisi insignificante – costituisca anche una sorta di firma, una “prova d’autore” o, più semplicemente, una classica “Trumpata” che, per così dire, rassicura sull’assoluta, genuina autenticità del tutto. A fare Storia è stata ieri, nel caso specifico, l’incriminazione di Donald J. Trump, primizia assoluta nel corso del (quasi) quarto di millennio trascorso dal glorioso giorno della Dichiarazione d’Indipendenza. Mai prima di ieri un presidente, o ex-presidente era stato messo sotto accusa per reati, diciamo così, “da codice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Non manca mai, ogniqualvoltaJ.e la Storia (quella con la”S” maiuscola) più o meno tragicamente s’incontrino, una pennellata di ridicolo, un qualche farsesco bagliore, uno strafalcione, un tocco di grottesco che, a suo modo – per quanto in ultima analisi insignificante – costituisca anche una sorta di firma, una “prova d’autore” o, più semplicemente, una classica “ata” che, per così dire, rassicura sull’assoluta, genuina autenticità del tutto. A fare Storia è stata ieri, nel caso specifico, l’incriminazione diJ., primizia assoluta nel corso del (quasi) quarto di millennio trascorso dal glorioso giorno della Dichiarazione d’Indipendenza. Mai prima di ieri un presidente, o ex-presidente era stato messo sotto accusa per reati, diciamo così, “da co...

