Donald Trump incriminato | martedì in tribunale per le foto segnaletiche

(Di venerdì 31 marzo 2023) A due settimane dall’annuncio dell’ex presidente Usa, i giurati si sono riuniti e hanno votato per l’incriminazione. 34 capi di imputazione per falsificazione di documenti aziendali nel caso Stormy Daniels

Usa,: 'Il giudice ha fatto il lavoro sporco per Biden', con ogni probabilità, si consegnerà alla polizia di New York nella giornata di martedì . Ormai è ufficiale: è stato condannato . Un gran giurì ha votato per l'incriminazione dell'ex ...7.00incriminato,martedì si consegneràè stato incriminato dalla procura di Manhattan per il pagamento di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels per farla tacere sulla loro relazione. Si tratta del primo ex presidente a ...è stato incriminato dal gran giurì di Manhattan . Le accuse sono legate al pagamento - in cambio del suo silenzio - della pornostar Stormy Daniels , che aveva minacciato di rivelare di ...

Secondo cinque persone a conoscenza della questione, riferisce il New York Times, un gran giurì di Manhattan avrebbe votato nella notte (ora svizzera) a favore dell'incriminazione di Donald Trump per ...AGI - Donald Trump dovrebbe consegnarsi martedì prossimo 4 aprile, secondo quanto riferisce il suo legale Susan R. Necheles. Nei suoi confronti pendono oltre trenta capi di accusa per frode aziendale.