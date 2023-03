Donald Trump incriminato: la decisione del Gran Giurì (Di venerdì 31 marzo 2023) Donald Trump è stato incriminato dalla procura di Manhattan per il pagamento di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels per farla tacere sulla loro relazione. La decisione del Gran Giurì è destinata ad avere ripercussioni senza precedenti sulla politica statunitense oltre che a influenzare la corsa alla Casa Bianca per il 2024, anche se non fermerà quella del tycoon. Che ha già reagito attaccando: “E’ una persecuzione politica e una interferenza elettorale”, “una caccia alle streghe che si ritorcerà contro Biden”. I suoi avvocati dicono che comunque si consegnerà martedì alla giustizia di Manhattan, per ascoltare le contestazioni a suo carico. In 50 anni di avventurosa carriera da imprenditore trasformatosi in star televisiva trasformatosi in presidente degli Stati Uniti, ... Leggi su zon (Di venerdì 31 marzo 2023)è statodalla procura di Manhattan per il pagamento di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels per farla tacere sulla loro relazione. Ladelè destinata ad avere ripercussioni senza precedenti sulla politica statunitense oltre che a influenzare la corsa alla Casa Bianca per il 2024, anche se non fermerà quella del tycoon. Che ha già reagito attaccando: “E’ una persecuzione politica e una interferenza elettorale”, “una caccia alle streghe che si ritorcerà contro Biden”. I suoi avvocati dicono che comunque si consegnerà martedì alla giustizia di Manhattan, per ascoltare le contestazioni a suo carico. In 50 anni di avventurosa carriera da imprenditore trasformatosi in star televisiva trasformatosi in presidente degli Stati Uniti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ?????? Il Grand Giurì HA INCRIMINATO l'ex Presidente USA, Donald #Trump. Trump potrebbe essere arrestato. - putino : DONALD J. TRUMP È STATO INCRIMINATO DAL GRAND JURY DI NEW YORK. - _Nico_Piro_ : #31marzo l’incriminazione di Donald #Trump è il fine corsa per ex presidente assediato da guai giudiziari ed econom… - blogsicilia : ?? #USA ???? - #Trump incriminato, di cosa è accusato l’ex presidente ?? - anna_giu1 : RT @_Nico_Piro_: #31marzo l’incriminazione di Donald #Trump è il fine corsa per ex presidente assediato da guai giudiziari ed economici, pe… -