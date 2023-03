Donald Trump | i soldi e la pornostar | incriminato e indignato E' la prima volta per un ex presidente Usa

(Di venerdì 31 marzo 2023)è statodalla procura di Manhattan per il pagamento di 130.000 dollari allaStormy Daniels per farla tacere sulla loro relazione e inoltre dovrà affrontare più di 30 ...

è stato incriminato dalla procura di Manhattan per il pagamento di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels per farla tacere sulla loro relazione e inoltre dovrà affrontare più di 30 ...Il Gran Giurì del Tribunale di Manhattan ha votato per l'incriminazione di, accusato per il pagamento in nero di una pornostar, Stormy Daniels, che aveva minacciato nel 2016 di rivelare di aver fatto sesso con il tycoon. Il tycoon sarà il primo ex presidente a ...L'ex presidente, incriminato dal gran giurì di Manhattan per il caso Stormy Daniels, dovrà affrontare più di 30 capi d'accusa relativi a frode aziendale. A dirlo alla Cnn sono due fonti a conoscenza del ...

Il gran giurì di New York ha votato per incriminare Donald Trump. Il tycoon sarà il primo ex presidente a dover affrontare accuse penali. Specifichiamo che le accuse… Leggi ...Secondo lei, ha incontrato Donald Trump durante un torneo di golf nel luglio 2006 e i due avevano quello che ha detto Stormy Daniels: “probabilmente l’identificatore sessuale meno impressionante di ...