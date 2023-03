Donald Trump è il primo ex presidente americano ad andare a processo penale (Di venerdì 31 marzo 2023) I motivi specifici per cui nella serata di ieri il gran giurì del tribunale di Manhattan, a New York, ha votato per incriminare Donald Trump non sono ancora stati resi noti, tuttavia il caso su cui sta indagando la procura di Manhattan riguarda un presunto pagamento di 130mila dollari all’attrice di film porno Stormy Daniels. Secondo la stampa americana, Donald Trump, 76 anni, avrebbe pagato Stormy Daniels nel 2016 tramite la sua azienda e il suo ex avvocato Michael Cohen per comprare il suo silenzio su un rapporto sessuale avuto con lui circa 10 anni prima. Stormy Daniels, il cui vero nome è Stephanie Gregory, ha sempre detto alla stampa che lei e Trump hanno avuto un rapporto sessuale nel 2006, quando lui aveva 60 anni e lei 27: Trump le avrebbe promesso in cambio di farla ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 31 marzo 2023) I motivi specifici per cui nella serata di ieri il gran giurì del tribunale di Manhattan, a New York, ha votato per incriminarenon sono ancora stati resi noti, tuttavia il caso su cui sta indagando la procura di Manhattan riguarda un presunto pagamento di 130mila dollari all’attrice di film porno Stormy Daniels. Secondo la stampa americana,, 76 anni, avrebbe pagato Stormy Daniels nel 2016 tramite la sua azienda e il suo ex avvocato Michael Cohen per comprare il suo silenzio su un rapporto sessuale avuto con lui circa 10 anni prima. Stormy Daniels, il cui vero nome è Stephanie Gregory, ha sempre detto alla stampa che lei ehanno avuto un rapporto sessuale nel 2006, quando lui aveva 60 anni e lei 27:le avrebbe promesso in cambio di farla ...

