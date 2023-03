Domenica In, puntata del 2 aprile 2023: ecco tutti gli ospiti (Di venerdì 31 marzo 2023) Domenica 2 aprile 2023, andrà in onda, durante il primo pomeriggio di Rai 1, il tradizionale appuntamento con Domenica In, lo storico programma condotto da Mara Venier. Si tratterà della ventinovesima puntata per questa stagione. Saranno tanti gli argomenti trattati in studio e ovviamente ci saranno pure molti ospiti amatissimi insieme alla famosa conduttrice. Pronti a scoprire di chi si tratta? Andiamo a vedere. Anticipazioni Domenica In, puntata del 2 aprile 2023: temi e ospiti Il primo ospite in studio da Zia Mara sarà Jerry Calà. Sarà a Domenica In dopo aver superato un problema di salute. In studio per lui ci sarà una vera e propria festa con tanti amici e sorprese inaspettate. ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 31 marzo 2023), andrà in onda, durante il primo pomeriggio di Rai 1, il tradizionale appuntamento conIn, lo storico programma condotto da Mara Venier. Si tratterà della ventinovesimaper questa stagione. Saranno tanti gli argomenti trattati in studio e ovviamente ci saranno pure moltiamatissimi insieme alla famosa conduttrice. Pronti a scoprire di chi si tratta? Andiamo a vedere. AnticipazioniIn,del 2: temi eIl primo ospite in studio da Zia Mara sarà Jerry Calà. Sarà aIn dopo aver superato un problema di salute. In studio per lui ci sarà una vera e propria festa con tanti amici e sorprese inaspettate. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Domenica In, puntata del 2 aprile 2023: ecco tutti gli ospiti #DomenicaIn #ziaMara #MaraVenier - pinguina43 : RT @tvblogit: Domenica in e gli ospiti della ventinovesima puntata (Anteprima TvBlog) - tvblogit : Domenica in e gli ospiti della ventinovesima puntata (Anteprima TvBlog) - ILovePrincipina : La puntata di “Linea Verde - RaiUno“, andata in onda domenica 26 marzo su Rai1, ha portato il pubblico alla scopert… - Giovannatir3 : 1 puntata: Nicolò 2 puntata: Gianmarco 3 puntata: Wax vs Samu Ma domenica invece dell’orario è cambiato il mondo… -