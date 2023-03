Docente aggredita a Castellammare di Stabia, il liceo: “Siamo e saremo un presidio di legalità” (Di venerdì 31 marzo 2023) In una nota ufficiale, il Consiglio d'Istituto del liceo classico Plinio Seniore di Castellammare di Stabia, Napoli, ha dichiarato che "il liceo Plinio non è mai stato e non sarà mai un terreno incontrollato". Questa dichiarazione è stata fatta in seguito all'aggressione subita dalla Docente Lucia Celotto da parte della madre di una studentessa lo scorso 23 marzo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 31 marzo 2023) In una nota ufficiale, il Consiglio d'Istituto delclassico Plinio Seniore didi, Napoli, ha dichiarato che "ilPlinio non è mai stato e non sarà mai un terreno incontrollato". Questa dichiarazione è stata fatta in seguito all'aggressione subita dallaLucia Celotto da parte della madre di una studentessa lo scorso 23 marzo. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Docente aggredita a Castellammare di Stabia, il liceo: “Siamo e saremo un presidio di legalità” - orizzontescuola : Docente aggredita da genitore, sabato manifestazione di solidarietà organizzata dai colleghi - Dixy62553861 : RT @orizzontescuola: La docente aggredita a scuola: “Anche la nonna sembrava pronta a picchiarmi. Non meritiamo di essere lasciati in pasto… - giubecc : “Siamo tutti vicini alla docente, ha dichiarato la dirigente scolastica” Lacrime di coccodrillo. - orizzontescuola : La docente aggredita a scuola: “Anche la nonna sembrava pronta a picchiarmi. Non meritiamo di essere lasciati in pa… -