Il decreto legge con misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali e' statoper l'emanazione e la presentazione alle Camere dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella serata di ieri. Il provvedimento e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. nep 31 - ...... su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle assicurazioni, ha disposto, con decretoieri, ...14:36 (0597)NEWS,ASS 3 NNNN Economia flash 30 marzo - 18:24 Elettricita': Arera, - 55,3%...... in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale,il 3 febbraio 2023 dal Ministro delle ... nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio il 31 dicembre 202; b) riportare nelle...

Dl bollette: firmato da Mattarella e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Borsa Italiana

Bollette più basse per chi è nel mercato tutelato perché il prezzo del gas e della corrente elettrica scendono. Di conseguenza i consumatori avranno fatture ...Dopo il decreto discusso in Consiglio dei ministri i prezzi delle bollette di luce e gas caleranno rispettivamente del 50% e del 14%.