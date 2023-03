Divieto di cibo sintetico | il ddl del governo è quasi inutile Ecco perché

(Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar – Vietare la produzione delma non la commercializzazione proveniente dall’estero. L’ultimo ossimoro delMeloni ha tinte addirittura “spettacolari” nella sua semplicità. Ilalla produzione delNon tutto è, sia ben chiaro. Almeno stando alle stime della Coldiretti, ildi produzione delsalverebbe comunque 580 miliardi di euro nella filiera agroalimentare nazionale. Questo, banalmente, il Made in Italy non viene “contaminato” da altre produzioni che potrebbero ridurne consistentemente la qualità, con tutti i rischi ciò potrebbe comportare per i 4 milioni di lavoratori che lo sostengono, impiegati in circa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riccardomagi : Lo stop al cibo sintetico è inutile e dannoso. Chiediamo venga ritirato il DL contro la carne coltivata che blocca… - ultimora_pol : #PiùEuropa lancia sul suo sito una petizione contro il ddl #Lollobrigida che istituisce il divieto di produzione di… - ultimora_pol : ?? Il Consiglio dei Ministri approva il ddl sul divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi s… - IlPrimatoN : Il rischio di diffusione, infatti, permane - feetonthecool : RT @riccardomagi: Lo stop al cibo sintetico è inutile e dannoso. Chiediamo venga ritirato il DL contro la carne coltivata che blocca il pr… -

inflazione, carenza di cibo, di medicinali, frequenti black-out, con un turismo duramente colpito. Che furono tuttavia ripristinate, e addirittura inasprite, da Donald Trump: con il divieto del turismo e il crollo delle esportazioni di prodotti alimentari in un momento in cui il mondo sta già affrontando una carenza di cibo e di risorse. Sappiamo già come potrebbe andare a finire. Un divieto simile. CAMPOBASSO - Coldiretti Molise esprime soddisfazione per l'approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici", sottoscritto anche dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare

Stop ai cibi sintetici, divieto di produzione e vendita: multe fino a 60.000 euro RaiNews

CAMPOBASSO - Coldiretti esprime soddisfazione per l'approvazione in Consiglio dei Ministri del DDL che vieta la produzione di cibo sintetico.La guerra alla carne sintetica prepara il campo a quella alle biotecnologie applicate all’agricoltura. Il rischio zero non esiste, esiste il rischio concreto ...