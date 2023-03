Ditta intestata a prestanome | nuovo giudizio per due imprenditori napoletani

(Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Corte di Cassazione ha annullato le sentenze di condanna emesse in primo e in secondo grado e disposto unnei confronti degliFerdinando Varlese e Consiglia Marigliano (difesi dall’avvocato Dario Vannetiello) accusati del reato di intestazione fittizia della società Tecnodem srl,che ha eseguito alcune opere nell’ambito della realizzazione del Ponte Morandi di Genova. La Procura di Napoli ha contestato ai due imputati di essere idi un clan di camorra e in entrambi i gradi divennero condannati, Varlese a tre anni e quattro di reclusione, Marigliano a un anno e otto mesi (con sospensione condizionale della pena). La seconda sezione della Suprema Corte – nonostante il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marfederzn : 'La ditta e' intestata a sua madre quindi...' (fonte riservata) -

Su cartadel Wwf della costiera sono state scritte numerose denunce contro gli abusi e le ...altri tre imprenditori edili ad acquistare calcestruzzo esclusivamente presso la suadi ......a un somalo, che però risiede stabilmente in Italia e avrebbe dovuto per questo ... Un'altra sanzione ha riguardato un romeno che aveva immatricolato l'auto a favore delladella moglie ...Le forze dell'ordine hanno analizzato i flussi finanziari tra unaoristanese all'ingrosso e ... "In sostanza, nell'arco temporale di due anni dall'apertura della partita Ivaa prestanome ...

Ditta intestata a prestanome, nuovo giudizio per due imprenditori ... anteprima24.it

La Polizia di Stato di Caserta e la Guardia di Finanza di Marcianise hanno sottoposto a confisca definitiva disponibilità finanziarie e beni strumentali per ...Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per equivalente per l'importo di € 167.878,75, emesso dal Giudice per le Indagini Prelim ...