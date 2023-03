Diritti – Gualtieri: L’italia non deve essere come Ungheria o Polonia (Di venerdì 31 marzo 2023) Diritti Omogenitoriali Gualtieri: L’italia non deve essere come Ungheria o Polonia – Sulle trascrizioni anagrafiche dei figli di coppie omogenitoriali “non vogliamo fare il braccio di ferro col governo, vogliamo aiutare. Non è bello quando si adottano delle risoluzioni al Parlamento europeo dove si addita L’italia. L’italia non è e non deve essere né diventare l’ Ungheria o Polonia. L’italia è un grande Paese fondatore dell’Europa”. È quanto dichiara il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo in collegamento video al congresso nazionale di Ali- Lega delle autonomie, in corso a Pisa. “Cerchiamo quindi di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 31 marzo 2023)Omogenitorialinon– Sulle trascrizioni anagrafiche dei figli di coppie omogenitoriali “non vogliamo fare il braccio di ferro col governo, vogliamo aiutare. Non è bello quando si adottano delle risoluzioni al Parlamento europeo dove si additanon è e nonné diventare l’è un grande Paese fondatore dell’Europa”. È quanto dichiara il sindaco di Roma, Roberto, intervenendo in collegamento video al congresso nazionale di Ali- Lega delle autonomie, in corso a Pisa. “Cerchiamo quindi di ...

