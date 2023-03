DIRETTA MotoGP, GP Argentina 2023 LIVE: si parte alle 20.00 con le P2, sarà Ducati contro Aprilia? (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – La classifica del Mondiale MotoGP 19.50 Un’Aprilia che è partita forte a Portimao con il podio di Maverick Vinales in gara: la moto di Noale sembra la maggiore indiziata a contrastare il monopolio Ducati. 19.46 Lo scorso anno vinse con Aprilia Aleix Espargarò, portando al primo successo la moto italiana. 19.42 In MotoGP nessuno è mai riuscito a vincere per due volte consecutive a Termas de Rio Hondo. 19.39 Marc Marquez ha causato l’incidente, travolgendo domenica in curva Miguel OLIVEira: lo spagnolo riceverà probabilmente un doppio long lap penalty al ritorno alle gare, ma la questione deve essere ancora chiarita. 19.35 Enea Bastianini è rimasto coinvolto ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La classifica del Mondiale19.50 Un’che è partita forte a Portimao con il podio di Maverick Vinales in gara: la moto di Noale sembra la maggiore indiziata a contrastare il monopolio. 19.46 Lo scorso anno vinse conAleix Espargarò, portando al primo successo la moto italiana. 19.42 Innessuno è mai riuscito a vincere per due volte consecutive a Termas de Rio Hondo. 19.39 Marc Marquez ha causato l’incidente, travolgendo domenica in curva Miguel Oira: lo spagnolo riceverà probabilmente un doppio long lap penalty al ritornogare, ma la questione deve essere ancora chiarita. 19.35 Enea Bastianini è rimasto coinvolto ...

