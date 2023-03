DIRETTA MotoGP, GP Argentina 2023 LIVE: cominciano le P2! (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – La classifica del Mondiale MotoGP 20.04 Primi tempi interlocutori, ancora devono essere portate a temperatura le gomme. 20.02 Le Yamaha sono le prime a entrare in pista, parte anche Pecco Bagnaia. 20.00 SEMAFORO VERDE! Via alle P2. 19.56 Questa la classifica delle P1: 1 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’39.207 18 20 335.3 2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’39.491 18 18 0.284 0.284 336.2 3 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’39.508 18 20 0.301 0.017 333.6 4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’39.583 18 19 0.376 0.075 332.7 5 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’39.610 18 19 0.403 0.027 333.6 6 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’39.628 16 17 0.421 0.018 ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La classifica del Mondiale20.04 Primi tempi interlocutori, ancora devono essere portate a temperatura le gomme. 20.02 Le Yamaha sono le prime a entrare in pista, parte anche Pecco Bagnaia. 20.00 SEMAFORO VERDE! Via alle P2. 19.56 Questa la classifica delle P1: 1 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’39.207 18 20 335.3 2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’39.491 18 18 0.284 0.284 336.2 3 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’39.508 18 20 0.301 0.017 333.6 4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’39.583 18 19 0.376 0.075 332.7 5 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini RacingDUCATI 1’39.610 18 19 0.403 0.027 333.6 6 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’39.628 16 17 0.421 0.018 ...

