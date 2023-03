DIRETTA MotoGP, GP Argentina 2023 LIVE: Bezzecchi sontuoso si mette davanti, quarto Bagnaia (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – La classifica del Mondiale MotoGP 20.51 Adesso tutti ancora ai box, a breve ci sarà un nuovo time attack. 20.49 BEZZZZZZZZZZZZZZ!!! MARCO Bezzecchi!!! 1:38.767 E MIGLIOR CRONO! 20.48 Maverick Vinales! 1:38.852! L’Aprilia torna davanti! 20.47 PECCO BagnaiaAAAAA!! 1:38.969!!! PRIMA POSIZIONE, SI mette davanti IL CAMPIONE DEL MONDO! 20.46 Quinto tempo per Morbidelli a 261 millesimi da Martin, in questo momento sarebbe in Q2. Bagnaia è decimo e a rischio. 20.44 Ancora Jorge Martin che si migliora di altri 45 millesimi! 20.42 Jorge Martin! MIGLIOR TEMPO! 1:39.137, lo spagnolo si mette in prima posizione con la Pramac. 20.40 Torna ai box ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La classifica del Mondiale20.51 Adesso tutti ancora ai box, a breve ci sarà un nuovo time attack. 20.49 BEZZZZZZZZZZZZZZ!!! MARCO!!! 1:38.767 E MIGLIOR CRONO! 20.48 Maverick Vinales! 1:38.852! L’Aprilia torna! 20.47 PECCOAAAAA!! 1:38.969!!! PRIMA POSIZIONE, SIIL CAMPIONE DEL MONDO! 20.46 Quinto tempo per Morbidelli a 261 millesimi da Martin, in questo momento sarebbe in Q2.è decimo e a rischio. 20.44 Ancora Jorge Martin che si migliora di altri 45 millesimi! 20.42 Jorge Martin! MIGLIOR TEMPO! 1:39.137, lo spagnolo siin prima posizione con la Pramac. 20.40 Torna ai box ...

