DIRETTA F1, GP Australia 2023 LIVE: tutto pronto per la FP2, Leclerc e Sainz provano ad avvicinarsi alla vetta 06.57 Pochi istanti e si parte! Sale la tensione all'Albert Park di Melbourne! Temperature basse e cielo coperto. La pioggia è una minaccia, vedremo se si riuscirà a girare senza problemi 06.54 In casa Ferrari abbiamo visto Charles Leclerc chiudere a 588 millesimi dalla vetta, davanti a Carlos Sainz che accusa poco più di 7 decimi. Distacco ampio che la SF-23 non sembra essere in grado di colmare a livello di prestazioni 06.51 Alle spalle dell'olandese c'è grande bagarre. Sergio Perez, Mercedes, Aston Martin e Ferrari provano a sgomitare per avvicinarsi al campione del mondo che, per il momento, ha mandato un messaggio chiarissimo a tutti 06.50 Attenzione, il meteo ci mette lo zampino? Cielo coperto.

