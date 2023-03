DIRETTA F1, GP Australia 2023 LIVE: si parte con la FP2, tutti a caccia di Max Verstappen (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.39 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI F1 2023 1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 44 2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 43 3 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 304 Carlos Sainz ESP FERRARI 20 5 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 20 6 George Russell GBR MERCEDES 18 7 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 88 Charles Leclerc MON FERRARI 6 9 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 4 10 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 4 11 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 4 12 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 1 13 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 1 14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA RBPT 0 15 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 0 16 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 0 17 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 0 18 Nyck De Vries NED ALPHATAURI HONDA RBPT 0 19 ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.39 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI F11 MaxNED RED BULL RACING HONDA RBPT 44 2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 43 3 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 304 Carlos Sainz ESP FERRARI 20 5 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 20 6 George Russell GBR MERCEDES 18 7 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 88 Charles Leclerc MON FERRARI 6 9 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 4 10 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 4 11 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 4 12 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 1 13 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 1 14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA RBPT 0 15 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 0 16 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 0 17 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 0 18 Nyck De Vries NED ALPHATAURI HONDA RBPT 0 19 ...

Formula 1: come guardare il GP d'Australia Da oggi 31 marzo a domenica 2 aprile il weekend sarà all'insegna dei motori. Tutto pronto per il Gran Premio d'Australia. Per i più temerari ci sono le gare in diretta dal circuito di Melbourne. Infatti il fuso orario non è molto clemente con l'Italia. Per guardare tutte le gare di Formula 1 in diretta attiva ...

F1 - GP Australia 2023: Verstappen precede Hamilton nelle prime libere Sul circuito di Melbourne che ospita il Gran Premio d'Australia, si è appena concluso il primo turno di prove libere. Il più veloce di tutti al termine ... che potrete seguire con la diretta testuale ...

DIRETTA F1, GP Australia 2023 LIVE: risultati FP2 in tempo reale OA Sport DIRETTA F1, GP Australia 2023 LIVE: si parte con la FP2, tutti a caccia di Max Verstappen Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Si entra ...

Formula 1 GP Australia LIVE: prove libere 2 in diretta Buon giorno cari fan di Autosprint e ben trovati. Pronti a seguire la diretta del secondo turno di prove libere del GP d'Australia In attesa che le monoposto scendano di nuovo in pista, andiamo a ...