Dior a Mumbai | la sfilata in India spiegata in 5 punti chiave

Straordinari luoghi e capolavori architettonici sono stati scelti come preziosi sfondi da Louis Vuitton ,e Pucci . Con 2 brand su 3 che scelgono l'Italia , ecco le prossime mete della moda. ...... e più precisamente lo storico sito The Gateway of India, a, come destinazione del suo viaggio creativo, che vuole essere un omaggio allo spirito visionario di Christiane dei suoi ...celebra l'artigianato locale La maisonpresenterà la collezione pre fall 2023 ail prossimo 30 marzo. Il luogo scelto è Gateway Of India, monumento che simboleggia proprio l'...

Dior, the prestigious high-end fashion brand, revealed their newest collection for Fall 2023 against the stunning setting of Mumbai’s Gateway of India. Many celebrities from Bollywood were among the ..."So happy @dior so happy the house is showcasing the collection in India mumbai... cannot wait to see all that is done! Also thank you for the wonderful goodies," wrote Sonam. Set against the backdrop ...