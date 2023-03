Di Matteo a Sky: “Riforme Nordio? Non le condivido, segnano un passo indietro e limitano l’indipendenza della magistratura” (Di venerdì 31 marzo 2023) “Riforme Nordio? Assolutamente non le condivido. Intanto c’è stata una riforma, la riforma Cartabia, che secondo me è stata una pessima riforma. Le Riforme annunciate, perché finora di Riforme annunciate si parla, del ministro Nordio e del governo Meloni vanno nella stessa direzione, che non è quella di rendere più veloci i processi, di snellire le procedure, ma a mio avviso è quella di spuntare le armi ai magistrati che vogliono indagare anche sull’esercizio illecito del potere ufficiale”, così il magistrato Nino Di Matteo intervenendo a Sky TG24 Live In Napoli. “È una riforma, nelle sue linee complessive, che a mio avviso limiterebbe gravemente l’indipendenza della magistratura – ha continuato – farebbe dell’ufficio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) “? Assolutamente non le. Intanto c’è stata una riforma, la riforma Cartabia, che secondo me è stata una pessima riforma. Leannunciate, perché finora diannunciate si parla, del ministroe del governo Meloni vanno nella stessa direzione, che non è quella di rendere più veloci i processi, di snellire le procedure, ma a mio avviso è quella di spuntare le armi ai magistrati che vogliono indagare anche sull’esercizio illecito del potere ufficiale”, così il magistrato Nino Diintervenendo a Sky TG24 Live In Napoli. “È una riforma, nelle sue linee complessive, che a mio avviso limiterebbe gravemente– ha continuato – farebbe dell’ufficio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : 'È vergognoso che un latitante rimanga tale per 30 anni, ci dobbiamo chiedere come sia stato possibile'. Con queste… - ALan__61 : RT @SkyTG24: 'È vergognoso che un latitante rimanga tale per 30 anni, ci dobbiamo chiedere come sia stato possibile'. Con queste parole Nin… - LauraMissori : RT @SkyTG24: 'È vergognoso che un latitante rimanga tale per 30 anni, ci dobbiamo chiedere come sia stato possibile'. Con queste parole Nin… - MariaSa04326033 : RT @SkyTG24: 'È vergognoso che un latitante rimanga tale per 30 anni, ci dobbiamo chiedere come sia stato possibile'. Con queste parole Nin… - vitale_f : RT @SkyTG24: 'È vergognoso che un latitante rimanga tale per 30 anni, ci dobbiamo chiedere come sia stato possibile'. Con queste parole Nin… -