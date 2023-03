Di Biagio | «Inter-Fiorentina sarà una partita dalle tante incognite»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 31 marzo 2023) L’per la 28 giornata di Serie A ospiterà laa San Siro: non ciCalhanoglu, out per infortunio (vedi articolo), ma Gigi Disi aspetta comunque una grande. Le sue parole. GRANDE PARTITE ? Gigi Diha parlato così dinel corso dell’evento per la “Digital Cup” che si è tenuto a Coverciano: «è unache ha delledovute soprattutto alla pausa per le nazionali. Bisogna capire soprattutto come rientreranno i giocatori dell’. Sullapenso che la squadra stia bene. Sono passati 10 giorni dell’inizio dello stop e non credo che ...