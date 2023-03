Delincuente testo e significato della nuova canzone di Elettra Lamborghini e Boro Boro

Leggi su spettacoloitaliano

(Di venerdì 31 marzo 2023)è il nuovo singolo difeat, in uscita il 31 marzo. La cantante bolognese torna a duettare con un pezzo in vecchio stile che incarna il genere latin-trap. Un pizzico di trasgressione, alternata a un buon ritmo ripetuto che richiama già i toni caldi dell’estate. Il pezzo è destinato a diventare un tormentone estivo. I presupposti ci sono tutti, se pensiamo al palmares dei due protagonisti. Per la nostranon c’è bisogno di presentazioni, mentreha conquistato già 7 dischi di platino e 1 disco d’oro con 440 milioni di streaming. I suoi ...