Delincuente | Elettra Lamborghini e Boro Boro anticipano l’estate a colpi di reggaeton testo

Con Delincuente Elettra Lamborghini già prenota un posto speciale tra i tormentoni estivi. Accanto alla twerking queen troviamo il trapper Boro Boro, già sull'onda del successo con Lento e Nena, e il produttore Jvli. Il risultato è un brano che coniuga la spensieratezza del latin pop e i fasti del reggaeton, per questo è giusto considerare Delincuente un posto prenotato tra i tormentoni estivi. Elettra Lamborghini ritorna sulla scena con un brano fresco e ballabile, una delle sue tante collaborazioni eccellenti dopo il duetto con Rocco Hunt e Lola Indigo in Caramello. Nel testo di Delincuente, Boro ...

