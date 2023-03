DeLa sul derby di Champions: “Ridicolo, la Uefa dimostra di non avere testa” (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“La sfida con il Milan in Champions League è importante per il calcio italiano? Queste sono le problematiche di una Uefa senza testa, perché immaginatevi se avessimo avuto anche una quarta partita di Coppa Italia contro il Milan, sarebbe stato Ridicolo così come è Ridicolo giocare tre volte contro la stessa squadra”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, all’uscita dall’assemblea della Lega Serie A. “Se uno sta facendo una competizione europea vuole confrontarsi con le migliori squadre europee. Il Milan avrebbe dovuto giocare contro una squadra europea, il Napoli contro un’altra squadra europea. Finché non cambieremo la Uefa saremo tutti quanti schiavi di un ministero del calcio e non di una associazione di imprese vere di calcio – ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“La sfida con il Milan inLeague è importante per il calcio italiano? Queste sono le problematiche di unasenza, perché immaginatevi se avessimo avuto anche una quarta partita di Coppa Italia contro il Milan, sarebbe statocosì come ègiocare tre volte contro la stessa squadra”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, all’uscita dall’assemblea della Lega Serie A. “Se uno sta facendo una competizione europea vuole confrontarsi con le migliori squadre europee. Il Milan avrebbe dovuto giocare contro una squadra europea, il Napoli contro un’altra squadra europea. Finché non cambieremo lasaremo tutti quanti schiavi di un ministero del calcio e non di una associazione di imprese vere di calcio – ...

