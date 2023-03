(Di venerdì 31 marzo 2023) Ilsuldelloè stato firmato dal Capo dello Stato e va inufficiale. Via libera al: gli uffici hanno terminato gli ultimi approfondimenti, sostanzialmente confermando il testo che era stato approvato in Consiglio dei Ministri lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Ci sono voluti 14 giorni, ma gli uffici del ministero delle Infrastrutture hanno partorito la nuova versione del de… - matteosalvinimi : Qui Palermo, nell’aula bunker, in attesa che inizi l’udienza per il processo Open Arms. Da stamattina mi sto occupa… - italyaturlarii : Decreto ponte stretto va in Gazzetta, il Mit: 'via ad un'opera record' - Radio1Rai : ??#Ponte sullo #Stretto. Firmato da Mattarella il decreto legge. Il testo, approvato in Consiglio dei ministri lo sc… - Agenparl : BOLLINATO IL DECRETO PONTE, MIT: VIA A UN’OPERA DA RECORD, GREEN E CHE COSTERÀ MENO DEL REDDITO DI CI ... -… -

Ilsuldello stretto è stato firmato dal Capo dello Stato e va in Gazzetta ufficiale. Via libera al: gli uffici hanno terminato gli ultimi approfondimenti, sostanzialmente confermando il testo che era stato approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 16 marzo con la formula "salvo ...Via libera alsullo Stretto , gli uffici hanno terminato gli ultimi approfondimenti, rende noto il Mit , "confermando il testo che era stato approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 16 marzo con ...Via libera al: gli uffici hanno terminato gli ultimi approfondimenti, sostanzialmente confermando il testo che era stato approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 16 marzo, con la formula 'salvo ...

Via libera definitiva al decreto Ponte sullo Stretto: l’imprimatur degli ingegneri italiani Gazzetta del Sud - Edizione Messina

Il decreto sul ponte dello stretto è stato firmato dal Capo dello Stato e va in Gazzetta ufficiale. Via libera al Decreto Ponte: gli uffici hanno terminato gli ultimi approfondimenti, sostanzialmente ...Il decreto sul ponte dello stretto è stato firmato dal Capo dello Stato e va in Gazzetta ufficiale. Via libera al Decreto Ponte: gli uffici hanno terminato gli ultimi approfondimenti, sostanzialmente ...