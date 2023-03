Decreto bollette in Gazzetta, c'è scudo su tre reati fiscali (Di venerdì 31 marzo 2023) E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto su bollette, fisco e sanità approvato questa settimana dal Consiglio dei ministri. Rispetto alle bozze circolate nel giorno del cdm, gli articoli sono lievitati da 22 a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 marzo 2023) E' stato pubblicato inUfficiale ilsu, fisco e sanità approvato questa settimana dal Consiglio dei ministri. Rispetto alle bozze circolate nel giorno del cdm, gli articoli sono lievitati da 22 a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Scudo penale nel decreto Bollette, Conte: “Non vogliamo favori per evasori, ci batteremo contro ogni sanatoria” - fattoquotidiano : Scudo per gli evasori nel dl bollette, il costituzionalista: “Non rispetta il criterio di omogeneità. L’abuso dei d… - espressonline : Nel decreto bollette spunta un condono penale per chi evade - TargatoCN : Bollette, Coldiretti Cuneo: 'Bene il decreto sulla fiscalità agroenergetica' - Rosyfree74 : RT @fattoquotidiano: Scudo per gli evasori nel dl bollette, il costituzionalista: “Non rispetta il criterio di omogeneità. L’abuso dei decr… -