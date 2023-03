Decreto bollette in Gazzetta: bonus riscaldamento, Iva al 5%, crediti d’imposta (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo l’approvazione durante il CdM del 28 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto bollette, il Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali“. Il provvedimento, con una dotazione di circa 5 miliardi di euro, dispone innanzitutto la proroga di alcune misure contro il caro energia in vigore dall’anno scorso e il cui termine era stato spostato dalla Legge di Bilancio 2023 al 31 marzo. Tra queste figura il bonus sociale bollette, prorogato per il secondo trimestre 2023 sempre con la soglia ISEE estesa a 15mila euro. Per il gas, prevista la proroga ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo l’approvazione durante il CdM del 28 marzo 2023 è stato pubblicato inUfficiale il nuovo, il-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali“. Il provvedimento, con una dotazione di circa 5 miliardi di euro, dispone innanzitutto la proroga di alcune misure contro il caro energia in vigore dall’anno scorso e il cui termine era stato spostato dalla Legge di Bilancio 2023 al 31 marzo. Tra queste figura ilsociale, prorogato per il secondo trimestre 2023 sempre con la soglia ISEE estesa a 15mila euro. Per il gas, prevista la proroga ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Scudo per gli evasori nel dl bollette, il costituzionalista: “Non rispetta il criterio di omogeneità. L’abuso dei d… - fattoquotidiano : Scudo penale nel decreto Bollette, Conte: “Non vogliamo favori per evasori, ci batteremo contro ogni sanatoria” - espressonline : Nel decreto bollette spunta un condono penale per chi evade - LelandGaunt_ : RT @EugenioCardi: Ma guarda, un bel condono per chi non versa L'IVA: 'tana libera tutti' per gli evasori, complimenti, bella roba davvero.… - fcister69 : RT @Patty66509580: Scudo per gli evasori nel dl bollette, il costituzionalista: “Non rispetta il criterio di omogeneità. L’abuso dei decret… -