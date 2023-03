De Laurentiis: «Siamo schiavi della Uefa, Milan e Napoli non avrebbero dovuto giocare contro» (Di venerdì 31 marzo 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto al termine dell’assemblea di Lega che si è tenuta questa mattina a Milano parlando della Uefa. Il presidente afferma che l’organo calcistico europeo non usa la testa e avrebbe preferito evitare il derby italiano ai quarti di finale. Di seguito le parole di De Laurentiis sulla Uefa: «Queste sono le problematiche di una Uefa senza testa, perché immaginatevi se avessimo avuto anche una quarta partita di Coppa Italia, sarebbe stato ridicolo così come è ridicolo giocare tre volte contro la stessa squadra» «Se uno sta facendo una competizione europea vuole confrontarsi con le migliori squadre europee. Il Milan avrebbe dovuto ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 marzo 2023) Il presidente del, Aurelio De, è intervenuto al termine dell’assemblea di Lega che si è tenuta questa mattina ao parlando. Il presidente afferma che l’organo calcistico europeo non usa la testa e avrebbe preferito evitare il derby italiano ai quarti di finale. Di seguito le parole di Desulla: «Queste sono le problematiche di unasenza testa, perché immaginatevi se avessimo avuto anche una quarta partita di Coppa Italia, sarebbe stato ridicolo così come è ridicolotre voltela stessa squadra» «Se uno sta facendo una competizione europea vuole confrontarsi con le migliori squadre europee. Ilavrebbe...

