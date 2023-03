De Laurentiis: “Napoli-Milan? Sorteggio ingiusto, siamo schiavi” (Di venerdì 31 marzo 2023) In casa Napoli la concentrazione è alta in vista dei prossimi impegni che diranno molto sulla stagione degli azzurri. Una stagione, fino ad ora, encomiabile, macchiata solo dalla prematura eliminazione in Coppa Italia. Un cammino in campionato da far invidia a chiunque, da vero carro armato, e un dominio in Champions, tra girone e ottavi di finale, da big europea. Se in Serie A, però, sembra ormai a un passo, scongiuri a parte, il tricolore, in Champions la strada è ancora tortuosa e in Europa non bisogna mai abbassare la guardia. A parlare della Champions ci ha pensato il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis, al termine dell’Assemblea di Lega, e lo ha fatto con una vena piuttosto critica. De LaurentiisDe Laurentiis contro la UEFA: le parole Tra i tanti argomenti toccati al termine dell’Assemblea di ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 31 marzo 2023) In casala concentrazione è alta in vista dei prossimi impegni che diranno molto sulla stagione degli azzurri. Una stagione, fino ad ora, encomiabile, macchiata solo dalla prematura eliminazione in Coppa Italia. Un cammino in campionato da far invidia a chiunque, da vero carro armato, e un dominio in Champions, tra girone e ottavi di finale, da big europea. Se in Serie A, però, sembra ormai a un passo, scongiuri a parte, il tricolore, in Champions la strada è ancora tortuosa e in Europa non bisogna mai abbassare la guardia. A parlare della Champions ci ha pensato il presidente dei partenopei Aurelio De, al termine dell’Assemblea di Lega, e lo ha fatto con una vena piuttosto critica. DeDecontro la UEFA: le parole Tra i tanti argomenti toccati al termine dell’Assemblea di ...

