De Laurentiis : "Derby col Milan in Champions è ridicolo". Poi attacca la UEFA

Aurelio De Laurentiis attacco alla UEFA a causa del Derby tutto italiano contro il Milan in Champions League. Il Napoli trema per l'infortunio di Victor Osimhen, che ha subito un problema agli adduttori in allenamento e sarà costretto a restare ai box per alcune settimane. Il bomber nigeriano salterà quindi la partita contro il Milan in campionato e potrebbe essere a rischio anche per la sfida di andata dei quarti di Champions League. Una notizia che ha scatenato la preoccupazione dei tifosi azzurri, già sicuri della conquista dello scudetto. De Laurentiis: «Derby col Milan in Champions è ridicolo, dovevamo giocare contro altre squadre europee»

