De Laurentiis al margine del consiglio di Lega | i tifosi sono i protagonisti

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 31 marzo 2023) Victor Osimhen: "Dovrebbe stare fuori un paio di settimane, speriamo". C'è fiducia per l'andata Champions col Milan?"partite dove il risultato è triplo, 1X2, non si può mai sapere. Questa è la regola del calcio, ma il Milan è una squadra sapientemente portata avanti da Maldini, Scaroni e la nuova proprietà. Hanno dei buonissimi giocatori, anche a loro mancherà qualcuno e speriamo che le forze siano equilibrate per regalare aidelle due parti un bellissimo spettacolo. Questo è ciò che deve regalare il calcio". C'è fiducia per l'andata Champions col Milan?"partite dove il risultato è triplo, 1X2, non si può mai sapere. Questa è la regola del calcio, ma il Milan è una squadra sapientemente portata avanti da Maldini, Scaroni e la nuova proprietà. Hanno dei buonissimi giocatori, anche a loro mancherà qualcuno e speriamo ...