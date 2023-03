“Dati personali e minori a rischio”. Bufera su ChatGpt, arriva il blocco totale (Di venerdì 31 marzo 2023) Stop con effetto immediato a ChatGpt: il Garante della Privacy blocca il modello di chatbot basato su intelligenza artificiale e apprendimento automatico sviluppato da OpenAI specializzato nella conversazione con un utente umano. Per il Garante, sono a rischio i Dati personali e c'è assenza di sistemi in grado di verificare l'età dei minori. Fino a quando non saranno rispettate le norme in materia di privacy, la piattaforma non potrà essere utilizzata in Italia. Il Garante per la protezione dei Dati personali ha disposto la limitazione provvisoria del trattamento dei Dati degli utenti italiani nei confronti di OpenAi, la società statunitense che ha sviluppato e gestisce la piattaforma. L'Autorità ha contestualmente aperto un'istruttoria. ... Leggi su iltempo (Di venerdì 31 marzo 2023) Stop con effetto immediato a: il Garante della Privacy blocca il modello di chatbot basato su intelligenza artificiale e apprendimento automatico sviluppato da OpenAI specializzato nella conversazione con un utente umano. Per il Garante, sono ae c'è assenza di sistemi in grado di verificare l'età dei. Fino a quando non saranno rispettate le norme in materia di privacy, la piattaforma non potrà essere utilizzata in Italia. Il Garante per la protezione deiha disposto la limitazione provvisoria del trattamento deidegli utenti italiani nei confronti di OpenAi, la società statunitense che ha sviluppato e gestisce la piattaforma. L'Autorità ha contestualmente aperto un'istruttoria. ...

Intelligenza artificiale, il Garante della privacy blocca ChatGPT

Scorza (Garante Privacy): "Contro OpenAI e ChatGpt provvedimento d'urgenza". Ecco cosa può accadere ora
"Ad OpenAi abbiamo chiesto di sospendere con effetto immediato il trattamento dei dati personali degli utenti italiani. Abbiamo agito autonomamente. Ora la società ha 20 giorni per adeguarsi". Guido Scorza dal 2020 è tra i componenti del collegio dell'autorità garante per la ...

Garante privacy contro ChatGPT: raccolta illecita dati personali
L'Autorità garante della privacy contro Chatgpt: l'accusa è di raccolta illecita di dati personali, per questo il Garante ha disposto la limitazione del trattamento dei dati degli utenti italiani e ha aperto una istruttoria nei confronti della piattaforma di intelligenza artificiale ...