Daredevil | Born Again | le nuove foto dal set mostrano un collegamento chiave con la serie Netflix

(Di venerdì 31 marzo 2023) Un'importante location dellasufarà il suo ritorno in, come anticipanodal set. Sebbene gli sceneggiatori abbiano più volte spiegato comenon sarà una sorta di "quarta stagione" dellavista su, i collegamenti con il passato sono sempre più evidenti. Le ultimedal set, nello specifico,un'importante ambientazione già vista e utilizzata nelle precedenti stagioni. Stiamo parlando del 15º distretto di polizia di New York che è stato menzionato anche in "Guardians of the Galaxy - Mission: BREAKOUT!", avventura tematica presente nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuidVacuo : ¡Arty Froushan se une al elenco de 'DAREDEVIL BORN AGAIN' como un personaje protagonista de nombre clave Harry! - PANTERASR0SAS : @Chinchillazllla DAREDEVIL: BORN AGAIN Frank Miller y David Mazzucchelli (1986) - orgoglionerd : Daredevil: Born Again potrebbe avere già una seconda stagione - marvelcinemaita : Daredevil: Born Again, le nuove foto dal set confermano la canonicità della serie Netflix? - marvelcinemaita : Daredevil: Born Again, un riferimento esplicito alla serie Netflix nelle nuove foto dal set -

Le riprese diAgain sono attualmente in corso nella città di New York e in vista del suo ritorno nel ruolo di The Punisher, Jon Bernthal sta cominciando a rimodellare il suo fisico per tornare a ...Sebbene gli sceneggiatori abbiano più volte spiegato comeAgain non sarà una sorta di "quarta stagione" della serie vista su Netflix , i collegamenti con il passato sono sempre più evidenti. Le ultime foto dal set, nello specifico, mostrano ...Jon Bernthal tornerà nei panni di Punisher nella prossima serie tv Marvel Studios,Again. LEGGI:Again, Arty Froushan nel cast, prime foto di Vincent D'Onofrio sul set LEGGI:Again, Charlie Cox vorrebbe il ritorno di Karen Page LEGGI: ...

Daredevil: Born Again, Ayelet Zurer commenta il recasting compiuto per la serie Marvel | TV BadTaste.it Cinema

Un'importante location della serie Netflix su Daredevil farà il suo ritorno in Daredevil: Born Again, come anticipano nuove foto dal set. Sebbene gli sceneggiatori abbiano più volte spiegato come ...Le riprese di Daredevil Born Again sono attualmente in corso nella città di New York e in vista del suo ritorno nel ruolo di The Punisher, Jon Bernthal sta cominciando a rimodellare il suo fisico per ...