Damien Rice | sold out a Udine 31 marzo 2023

Udine è pronta ad accogliere uno dei più importanti cantautori internazionali del nostro tempo: Damien Rice domani sera si esibirà al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, sold out dal giorno in cui sono andati in vendita i biglietti. Si tratta di un evento unico ed eccezionale per la città e per tutto il Friuli-Venezia Giulia, tra le date del tour primaverile nei teatri delle principali capitali europee. Il cantautore irlandese è uno dei più apprezzati della sua generazione, con una voce e un sound inconfondibili ed è anche un personaggio atipico: non segue le frenesie e i ritmi della musica contemporanea, tanto che in vent'anni di carriera ha pubblicato solamente tre album. I suoi brani sono talmente unici ed emozionali che negli anni sono stati scelti come colonna sonora di film quali "Closer" di Mike ...

