(Di venerdì 31 marzo 2023) Ve ne parliamo diffusamente nel numero di Sportweek in edicola sabato con la Gazzetta (come sempre insieme al prezzo di 2 euro).

L'uomo nuovo, l'uomo del momento, è Mateo Retegui, l'oriundo scovato al Tigre in Argentina da Roberto Mancini - gran scopritore di talenti - e "tesserabile" per via di una nonna di Canicattì. Con lui ...Il viaggio del grano continuava poi sulle strade costruite'Impero " le celebri Karolina, ... 'Quand'ero piccolo si giocava anche asulla Kupa, che d'inverno ghiacciava. Un anno " doveva ...... ma al seguito del padre allenatore di. Leggi Anche Retegui, la Nazionale e lo ius soli dimenticato: i suoi gol uno sfregio ai giovani italiani esclusi'azzurro Non è assurdo che tanti ...

Dall’hockey all’azzurro di Mancini: Retegui... dalle Ande agli Appennini La Gazzetta dello Sport

Anzi, ve ne parlano il padre, quelli che per primi lo hanno allenato, chi lo ha scoperto, i compagni dell’hockey su prato ... altri tre arrivati dall’Argentina hanno segnato un gol nelle prime due ...Pisa, 31 marzo 2023 - Ad Uras (Cagliari) il Cus Pisa conquista tre punti preziosi sconfiggendo Ht Sardegna per 4-3 nel campionato di serie A1 di Hockey su Prato Maschile ... ma si era visto annullare ...