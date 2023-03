Dalle sanzioni alla sicurezza: tutti i rischi del “Pezzotto” (Di venerdì 31 marzo 2023) Quali sono i rischi del Pezzotto? Reclusione fino a tre anni e multa salata – fino a 15.493 euro – per i trasgressori, oltre a una sanzione pecuniaria da mille a 5mila euro per i fruitori di servizi. Il Parlamento sta accelerando i tempi nella battaglia contro la pirateria audiovisiva: dopo l’ok in prima lettura L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 31 marzo 2023) Quali sono idel? Reclusione fino a tre anni e multa salata – fino a 15.493 euro – per i trasgressori, oltre a una sanzione pecuniaria da mille a 5mila euro per i fruitori di servizi. Il Parlamento sta accelerando i tempi nella battaglia contro la pirateria audiovisiva: dopo l’ok in prima lettura L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

