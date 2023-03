Dal 6 aprile divieto di sbarco a Ischia, Capri e Procida (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEntreranno in vigore giovedì prossimo i divieti di sbarco per le isole del golfo di Napoli, emanati per mezzo di un decreto del Ministero dei Trasporti ed i cui testi integrali sono consultabili nella apposita sezione del sito internet della Prefettura di Napoli. I tradizionali dispositivi, adottati ormai da molti anni per limitare il traffico veicolare ad Ischia, Capri e Procida, hanno in comune la data di entrata in vigore ma presentano numerose differenze: ad Ischia e Procida ad esempio il divieto terminerà il 31 ottobre mentre a Capri sarà attivo fino al 5 novembre e poi ancora dal 18 dicembre al 7 gennaio del prossimo anno. Come per gli anni passati inoltre lo stop sarà assoluto per tutte le auto e moto non residenti ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEntreranno in vigore giovedì prossimo i divieti diper le isole del golfo di Napoli, emanati per mezzo di un decreto del Ministero dei Trasporti ed i cui testi integrali sono consultabili nella apposita sezione del sito internet della Prefettura di Napoli. I tradizionali dispositivi, adottati ormai da molti anni per limitare il traffico veicolare ad, hanno in comune la data di entrata in vigore ma presentano numerose differenze: adad esempio ilterminerà il 31 ottobre mentre asarà attivo fino al 5 novembre e poi ancora dal 18 dicembre al 7 gennaio del prossimo anno. Come per gli anni passati inoltre lo stop sarà assoluto per tutte le auto e moto non residenti ...

