Dai cargo pants alla gonna see-through, dai pantaloni di pelle agli shorts in denim portati con i collant (Di venerdì 31 marzo 2023) La giacca di tweed primavera 2023 è il capo da riscoprire. E non in chiave tradizionale, abbinata alla gonna en pendant, come l’ha resa celebre Coco Chanel. Bensì in versione molto più contemporanea, indossata spezzata e accostata a capi che siano in perfetto contrasto al suo mood classico e bcbg. In questo modo diventa davvero cool, pur mantenendo intatto il suo fascino d’antan. L’ispirazione arriva dallo street style che mette in luce quanto questo capospalla sia versatile e passepartout. Ecco quattro idee styling da replicare al volo. Con i pantaloni slim di pelle Con le giornate ancora fresche, l’abbinamento perfetto per la giacca di tweed primavera 2023 è quello con i pantaloni di pelle. La loro superficie lucida e dark contrasta con quella colorata e 3D del ... Leggi su amica (Di venerdì 31 marzo 2023) La giacca di tweed primavera 2023 è il capo da riscoprire. E non in chiave tradizionale, abbinataen pendant, come l’ha resa celebre Coco Chanel. Bensì in versione molto più contemporanea, indossata spezzata e accostata a capi che siano in perfetto contrasto al suo mood classico e bcbg. In questo modo diventa davvero cool, pur mantenendo intatto il suo fascino d’antan. L’ispirazione arriva dallo street style che mette in luce quanto questo capospsia versatile e passepartout. Ecco quattro idee styling da replicare al volo. Con islim diCon le giornate ancora fresche, l’abbinamento perfetto per la giacca di tweed primavera 2023 è quello con idi. La loro superficie lucida e dark contrasta con quella colorata e 3D del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Graybear2000 : @ilmellivora Non è un aereo cargo come si nota dai finestrini, è un aereo passeggeri nella fase di collaudo del pro… - rappys1 : @LucaBattistell5 @sole24ore Si, quello che non inquinano sono i 25 mila aerei che quotidianamente solcano i cieli d… - spiga_dorata : Mentre continua incessante il via vai di piccoli cargo dai porti Russi del Mar d'Azov verso la Puglia...dopo circa… - Jinnycologa : Mi cadde accendino dai cargo….. mia mamma lo raccolse….. io bestemmiai -