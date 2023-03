Da Rampelli (Fdi) pdl contro le parole straniere in Pa. Ed è polemica (Di venerdì 31 marzo 2023) Una legge contro l'uso di parole straniere nella pubblica amministrazione a tutela della lingua italiana. La proposta è stata presentata dal vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, primo firmatario di un testo sottoscritto da altri venti colleghi deputati di Fratelli d'Italia. Nel provvedimento si prevedono, tra l'alto, multe fino a 100.000 euro per l'uso eccessivo dei cosiddetti forestierismi. L'iniziativa ha suscitato dure critiche dell'opposizione."L`onorevoli Rampelli di Fdi deve essere in vena di pesce d`aprile anticipato: la sua crociata contro inglesismi e forestierismi in generale suscita non poca ilarità. Soprattutto perché è stato il suo partito a voler ribattezzare svariati ministeri tra cui quello dello Sviluppo Economico, rinominato ministero delle Imprese e del Made ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 31 marzo 2023) Una leggel'uso dinella pubblica amministrazione a tutela della lingua italiana. La proposta è stata presentata dal vicepresidente della Camera, Fabio, primo firmatario di un testo sottoscritto da altri venti colleghi deputati di Fratelli d'Italia. Nel provvedimento si prevedono, tra l'alto, multe fino a 100.000 euro per l'uso eccessivo dei cosiddetti forestierismi. L'iniziativa ha suscitato dure critiche dell'opposizione."L`onorevolidi Fdi deve essere in vena di pesce d`aprile anticipato: la sua crociatainglesismi e forestierismi in generale suscita non poca ilarità. Soprattutto perché è stato il suo partito a voler ribattezzare svariati ministeri tra cui quello dello Sviluppo Economico, rinominato ministero delle Imprese e del Made ...

