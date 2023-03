Da noi a ruota libera | le anticipazioni di domenica 2 aprile

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 31 marzo 2023) Si rinnova l’appuntamento con Da noi adi Francesca Fialdini: lediNuovo appuntamento, alle 17:20 su Rai1, con Francesca Fialdini e “Da noi… a”, il programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ognisi intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loronel verso giusto. Ospiti della puntata saranno: i Cugini di Campagna, protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo, porteranno la loro musica, esibendosi in studio, la loro allegria e il racconto della ...