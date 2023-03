Dà dello “stronz*” allo steward che gli impedisce di usare il bagno in fase di atterraggio: impreditore “non più gradito” sui voli Ryanair (Di venerdì 31 marzo 2023) “Soffro d’ipertensione e prendo diuretici. Per questo, acquisto sempre lo stesso posto, 1A o 1C, il più vicino alla toilette, nonché il servizio priority”. Carlo Chiaravalloti, 59 anni, è un imprenditore di Buccinasco che ogni 15-20 giorni viaggia con Ryanair da Orio al Serio alla Romania. Ora è finito sulla lista nera della compagnia stessa: non è passeggero gradito. Lui però vuole sporgere denuncia e racconta tutto al Corriere della Sera. Perché l’episodio accaduto martedì 21 marzo è dipeso, dice, dai suoi problemi di salute. Il volo è l’FR3412 che parte alle 11.20 da Orio al Serio e porta a Timisoara. La tratta che l’imprenditore fa con frequenza. Chiaravallotti racconta di essersi addormentato e di essersi svegliato con l’aereo in fase di atterraggio, spia cinture di sicurezza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) “Soffro d’ipertensione e prendo diuretici. Per questo, acquisto sempre lo stesso posto, 1A o 1C, il più vicino alla toilette, nonché il servizio priority”. Carlo Chiaravti, 59 anni, è un imprenditore di Buccinasco che ogni 15-20 giorni viaggia conda Orio al Serio alla Romania. Ora è finito sulla lista nera della compagnia stessa: non è passeggero. Lui però vuole sporgere denuncia e racconta tutto al Corriere della Sera. Perché l’episodio accaduto martedì 21 marzo è dipeso, dice, dai suoi problemi di salute. Il volo è l’FR3412 che parte alle 11.20 da Orio al Serio e porta a Timisoara. La tratta che l’imprenditore fa con frequenza. Chiaravtti racconta di essersi addormentato e di essersi svegliato con l’aereo indi, spia cinture di sicurezza ...

