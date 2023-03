(Di venerdì 31 marzo 2023) Anche iuplanciano le loro. E a buon diritto! Non saranno certo chimici e formulatori. Ma chi meglio di loro può assicurare e garantire le performance di un fondotinta piuttosto che di un rossetto? Abituati a lavorare dietro le quinte, oggi sono finiti loro stessi sotto i riflettori grazie a star del calibro di Kylie Jenner, Victoria Beckham e Chiara Ferragni. Vale anche per gli hairstylist. Chris Appleton, il parrucchiere di fiducia di Kim Kardashian, è addirittura finito in copertina! Sull’ultima edizione araba di L’Officiel Hommes. Mario Dedivanovic – che di Kim è invece il truccatore -, oltre ad aver lanciato la sua linea diup professionale a marchio By Mario, è considerato uno dei massimi esperti al mondo in tema di contouring. Le sue masterclass sono sempre sold ...

Da Charlotte Tilbury a Pat McGrath, tutte le linee beauty dei make up artist AMICA - La rivista moda donna

E se Mario conquista con la sua arte del chiaro-scuro, Charlotte Tilbury, con il suo brand omonimo, insegna il vero Hollywood glow. Non a caso ha da poco lanciato un illuminante a effetto blur che ...Pillow Talk, la linea di Charlotte Tilbury compie 10 anni! Il rosa perfetto nel make up per tutte tra best seller e nuovi prodotti ...