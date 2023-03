Da 2 anni mamma sta all’asilo con la figlia disabile perché manca l’assistenza (Di venerdì 31 marzo 2023) Anna Pagano, mamma 50enne di una bambina che da quando ha 8 mesi è portatrice di tracheostomia e Peg (gastrostomia endoscopica percutanea), si ritrova costretta da aprile 2021, periodo in cui la piccola ha iniziato la scuola materna, a stare al suo fianco ogni giorno. Questo è quanto accade in un paesino della Valconca, in provincia di Rimini, secondo quanto riporta Il Resto del Carlino. La bambina è nata al quinto mese di gravidanza ed è stata poi colpita da una serie di batteri mentre si trovava in ospedale, situazione che ha costretto i medici a inciderle chirurgicamente la trachea per salvarle la vita. Il Comune di residenza ha concesso l’assistenza infermieristica, ma questa è insufficiente per le condizioni della piccola, che oggi ha cinque anni, proprio per questo la mamma non può fare altro se non restare al ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 31 marzo 2023) Anna Pagano,50enne di una bambina che da quando ha 8 mesi è portatrice di tracheostomia e Peg (gastrostomia endoscopica percutanea), si ritrova costretta da aprile 2021, periodo in cui la piccola ha iniziato la scuola materna, a stare al suo fianco ogni giorno. Questo è quanto accade in un paesino della Valconca, in provincia di Rimini, secondo quanto riporta Il Resto del Carlino. La bambina è nata al quinto mese di gravidanza ed è stata poi colpita da una serie di batteri mentre si trovava in ospedale, situazione che ha costretto i medici a inciderle chirurgicamente la trachea per salvarle la vita. Il Comune di residenza ha concessoinfermieristica, ma questa è insufficiente per le condizioni della piccola, che oggi ha cinque, proprio per questo lanon può fare altro se non restare al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... parallelecinico : Lui è Elia Morandotti, 18 anni, figlio d'arte di Riccardo che giocò vent'anni in Serie A tra Torino, Virtus e Veron… - SusannaCeccardi : Pio e Amedeo, con la loro ironia e leggerezza, raccontano una dura verità sul politicamente corretto che negli ulti… - MarcoFattorini : La storia di Oksana Leontieva, una pediatra di Kyiv uccisa da un missile russo mentre guidava l’auto verso l’ospeda… - bambinaviviata : @Fiammo_cr @ferdinandodelia @Dpf66_ @espressonline @SimoneAlliva E se non ha una mamma e un papà? Lo lasciamo viver… - AnnamariaCandy : RT @RobertaPapa13: Si danno in adozione queste due bellissime gatte...mamma e figlia di 2 anni e 8 mesi sterilizzate...zona Pescara e Teram… -