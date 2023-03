Cuadrado non rinnoverà il contratto: il sostituto è giovanissimo (Di venerdì 31 marzo 2023) Juan Cuadrado è ormai prossimo a lasciare la Juventus, con il colombiano che può essere rimpiazzato da un giovane e fortissimo talento. Da diverso tempo a questa parte la Juventus sta sperimentando sempre più con maggiore ottimismo e risultati la linea verde dei giovani. Questo infatti sta comportando una serie di cambiamenti, con Cuadrado che di sicuro non farà più parte della squadra che verrà. Il suo contratto è infatti in scadenza al termine di questa stagione e i bianconeri stanno già trovando la nuova freccia sulla fascia destra. Juan Cuadrado (Fonte: LaPresse)Il giocatore in questione è il laterale dell’Atalanta Caleb Okoli, con il giovane italiano che sta cercando di imporsi nel massimo campionato con la Dea. Già nello scorso anno era stato uno dei ragazzi più interessanti che erano stati sfornati dalla grande ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 31 marzo 2023) Juanè ormai prossimo a lasciare la Juventus, con il colombiano che può essere rimpiazzato da un giovane e fortissimo talento. Da diverso tempo a questa parte la Juventus sta sperimentando sempre più con maggiore ottimismo e risultati la linea verde dei giovani. Questo infatti sta comportando una serie di cambiamenti, conche di sicuro non farà più parte della squadra che verrà. Il suoè infatti in scadenza al termine di questa stagione e i bianconeri stanno già trovando la nuova freccia sulla fascia destra. Juan(Fonte: LaPresse)Il giocatore in questione è il laterale dell’Atalanta Caleb Okoli, con il giovane italiano che sta cercando di imporsi nel massimo campionato con la Dea. Già nello scorso anno era stato uno dei ragazzi più interessanti che erano stati sfornati dalla grande ...

