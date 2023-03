Cuadrado finisce al J-Museum? L’incredibile statistica sul colombiano

(Di venerdì 31 marzo 2023)è alla Juventus dal 2015; il suo contributo alla causa bianconera possono portarlo a finire direttamente al J-(LaPresse)Tra i giocatori che hanno beneficiato del cambio di modulo della Juventus, con il passaggio al 3-5-2, troviamo sicuramente. Il, con questo nuova sistema di gioco, può sprigionare tutte le sue qualità dal punto di vista offensivo., infatti, è molto abile nell’uno contro uno e nell’andare a creare la superiorità numerica; parliamo di un giocatore molto importante per la Juventus e che potrebbe diventare una vera e propria leggenda di questo club. Il classe 1988 sta per tagliare un traguardo molto importante che pochi giocatori riescono a raggiungere; parliamo delle trecento presenze in maglia bianconera. Al momento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... effe_is_dead : qua letteralmente c'è il difensore del benevento che cade a terra e chiesa che gli finisce addosso e dovrebbe esser… -

In verità è un modo per chiedere al club altri rinforzi : Iturbe,e Sanchez su tutti. La ... Nei primi giorni di ritiro non si vedono giocatori nuovi, Iturbealla Roma. È troppo. Il 15 ...Pur avendo subito un torto arbitrale la partita none gli uomini di Allegri la ribaltano fino a vincerla 4 - 2 con tripletta di Dybala e gol di. Quindi cari amici, altro messaggio ......espulso nel convulso finale). BARELLA 6,5 - Sempre nervoso. Si fa ammonire dopo nemmeno ... DE SCIGLIO 6 - Dalla sua parte la Juve spinge poco (dal 30` stsv). FAGIOLI 6,5 - Tanto ...

FINALE - Friburgo-Juventus 0-2: Chiesa raddoppia nel recupero! Sportitalia

Dumfries porta l’Inter in Belgio L’Inter inizia a proiettarsi sul mercato che verrá, l’estate è alle porte e la sessione estiva promette scintille. Denzel Dumfries é ormai da tempo finito nella lista ...Calciomercato Juventus, in scadenza di contratto il giocatore potrebbe finire nelle Capitale in un operazione alla Dybala: i dettagli.